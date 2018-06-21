القائد العام يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين المنامة في 21 يونيو/ بنا / قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، بزيارة تفقدية إلى إحدى وحدات قوة دفاع البحرين، حيث استمع معاليه إلى إيجاز عن إنجازات التطوير والتحديث بتلك الوحدة.



وشدد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على أهمية مواصلة تقوية الجاهزية القتالية والإدارية وتعزيز الخطط والبرامج التدريبية في مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وبما يتواءم مع الاحتياجات القتالية والمتطلبات الإدارية فضلاً عن ضرورة التفاني في تنفيذ الواجبات والمهام بمهنية عالية والاهتمام بتحمل المسؤولية بكل كفاءة واقتدار والعمل بكل ما أوتينا من جهد وأن نظل أشد منعة للتصدي ومواجهة كافة التحديات.



ونوه صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بما تقوم به القيادة العامة لقوة الدفاع من جهود مخلصة وعمل دؤوب من أجل تطوير وتنمية قدرات وإمكانيات كافة منتسبي قوة الدفاع من وضع البرامج والخطط التدريبية الرامية إلى الارتقاء والنهوض بكفاءة وحدات قوة الدفاع وتعزيز دورها وتزويدها بكل ما تحتاجه من معدات وأجهزة ومنظومات حديثة جاهزة قتالية لتأدية واجبها العسكري خدمةً للمجتمع البحريني والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية والتقدم التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات في ظل القيادة السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



ن.ف/خ.س



بنا 1127 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/21 - 32 : 02 PM