مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية بمحافظة الحديدة صنعاء في 21 يونيو / بنا / واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع السلال الغذائية من المواد الأساسية على الأسر المحتاجة في مخيم نازحي بيت البرطي والفازة بالجشة في مديريتي "الخوخة" و"حيس" بمحافظة الحديدة ، يستفيد منها 600 فرد ، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه المساعدات تأتي في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 262 مشروعًا.





م.ف.ق/ع ع



بنا 1004 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/06/21 - 10 : 01 PM