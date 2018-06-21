الأشغال: غلق مسار على شارع الملك حمد المنامة في 21 يونيو / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال صيانة شارع الملك حمد بالقرب من طريق رقم 5156 تستدعي غلق المسار الأيمن باتجاه الجنوب وتوفير مسار للحركة المرورية.

وأوضحت الوزارة انه سيتم العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس عند الساعة العاشرة مساءً إلى يوم السبت 23 /06 /2018 في الساعة الخامسة صباحاً، داعية المواطنين والمقيمين الكرام الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ن.ف/ع ع



بنا 1002 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/06/21 - 04 : 02 PM