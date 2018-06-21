خلف يبحث الاستفادة من الخبرات التركية بمجال البنية التحتية وفرص التدريب المنامة في 21 يونيو / بنا / استقبل سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف، سعادة سفير الجمهورية التركية لدى المنامة السيد كمال ديميرجيلر.



وخلال المقابلة استعرض خلف العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، كما أشاد بجهود السفير ديميرجيلر في سبيل تعزيز تلك الروابط في مختلف المجالات، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصداقة بين المنامة وأنقرة، وأعرب عن أمنياته الصادقة للسفير التركي بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.

وتطرق الجانبان إلى عدد من المواضيع من ضمنها الإشادة بالزيارات المتبادلة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة مما شكّل فرصاً ثمينةً وطيبةً للتشاور بما يحقق الفائدة والمصلحة لكلا الجانبين، ونوقشت مسألة تفعيل مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال تلك الزيارات بما يشكل نقطة انطلاقة جديدة لتعزيز مسيرة التعاون البحريني التركي على كافة المستويات.



وفي مجال التعاون المشترك، تم بحث إمكانية مساهمة شركات تركية في مشاريع التعمير لما تمتلكه الشركات التركية من خبرات واسعة بمجال تشييد الجسور والأنفاق والبنية التحتية، بجانب مقترح بحث إقامة معرض شامل لرجال الأعمال من الجانبين في مملكة البحرين بمشاركة جميع القطاعات، بما يروّج للفرص الاستثمارية في البلدين.



كما تم بحث فرص التدريب والتنسيق في مجال تبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية من طرق وجسور وصرف صحي وكذلك مجالات الزراعة والثروة السمكية ومشاريع الاستزراع السمكي وحماية الثروة البحرية.



من جهته أشاد السفير كمال ديميرجيلر بمتانة العلاقات بين البحرين والجمهورية التركية، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال في مجال البنية التحتية في مختلف محافظات مملكة البحرين، متمنياً للبحرين وشعبها مزيداً من النهضة والتطور.



ن.ف/ع ع



بنا 1000 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/06/21 - 59 : 01 PM