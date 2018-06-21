وزير شؤون المجلسين يستقبل السفير الألماني بمناسبة انتهاء فتره عمله المنامة في 21 يونيو / بنا / استقبل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب اليوم سعادة السفير ألفريد سيمز بروتز سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية المعتمد لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وخلال اللقاء استعرض البوعينين العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين مشيداً بجهود سعادة السفير في تعزيز وتطوير مجالات التعاون بينهما في كافة المجالات، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه القادمة.

من جانبه تقدم سعادة سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية الصديقة بخالص شكره وتقديره إلى مملكة البحرين قيادةً وشعبًا لما لقيه من حفاوة وترحيب طوال فترة عمله وإلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على حسن الاستقبال وعلى تعاونه الدائم مع سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية لما فيه خير وصالح البلدين الصديقين.



م.ف.ق/ع ع



بنا 0957 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/06/21 - 59 : 01 PM