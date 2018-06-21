الأشغال: غلق مسار على شارع 96 بمنطقة الصخير على مراحل المنامة في 21 يونيو / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال تمديدات شبكة المياه على شارع 96 بمنطقة الصخير تستدعي غلق مسار واحد على مراحل بالقرب من منطقة سكراب السيارات.



وقالت الوزارة انه سيتم بدء العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع بدءاً من يوم الجمعة 22 /06 /2018 عند الساعة الخامسة صباحاً إلى يوم السبت 23 /06 /2018 في الساعة الخامسة مساءً، داعية المواطنين والمقيمين الكرام الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.

ن.ف/ع ع



بنا 0956 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/06/21 - 02 : 01 PM