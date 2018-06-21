المحكمة الاتحادية العراقية : فرز الاصوات يدويا دستوري والغاء انتخابات الخارج والنازحين وكردستان هدر للأصوات بغداد في 21 يونيو/ بنا / اكدت المحكمة الاتحادية العليا العراقية ان اعادة العد والفرز اليدوي إجراء صحيح، ويتفق مع الدستور.



في حين اكد رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود نقلا عن وكالة الانباء العراقية ان المحكمة الاتحادية ترى ان الغاء نتائج انتخابات الخارج وتصويت النازحين والخاص في اقليم كردستان يمثل هدرا لأصوات الناخبين.



واضاف ان المحكمة الاتحادية تؤيد انتداب قضاة لإشغال مهمة مفوضية الانتخابات لافتا الى "عدم دستورية المادة 3 من قانون تعديل الانتخابات وإلغائها وان المحكمة الاتحادية تقرر عدم المساس بأصوات المقترعين التي تحصلت بشكل سليم ولم ترد بها شكاوى".



وكان مجلس النواب العراقي صوت أواخر مايو على قرار يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل، التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية.



ونص القرار على "إعادة عملية العد والفرز اليدوي بما يقل عن 10‎%‎ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبه 25% مما تم فرزه وعده يدويا، تتم إعادة العد والفرز يدويا لجميع المحافظات".











خ.س



بنا 0839 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/21 - 46 : 11 AM