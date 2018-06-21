الجيش المصري يعلن القضاء على 32 ارهابيا في سيناء سيناء في 21 يونيو/ بنا / أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على 32 ارهابيا والقبض على 12 آخرين في شمال ووسط سيناء.



وفي بيانها رقم 24 بشأن العملية الشاملة لمكافحة الإرهاب "سيناء 2018" ، ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية صباح اليوم أن القوات الجوية تمكنت من تدمير 21 هدفا بشمال سيناء على مدار الأيام الماضية.



وأضافت أنه تم تدمير عربتين محملتين بكمية من الأسلحة والذخائر أثناء محاولتهما اختراق الحدود الغربية للبلاد.



وأوضح البيان أنه تم كذلك اكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على ذخائر ومخلفات حروب ، والقبض على 84 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.





خ.س



بنا 0754 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/21 - 58 : 10 AM