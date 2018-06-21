اصابة فلسطيني وحالات اختناق في مواجهات في برطعة داخل جدار الضم جنين في 21 يونيو/ بنا / أصيب صباح اليوم، شاب فلسطيني بعيار معدني وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة برطعة الشرقية الواقعة داخل جدار الضم والتوسع، جنوب غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية لوكالة الانباء الفلسطينية ، أن شابا أصيب بعيار معدني والعديد من المواطنين بحالات الاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال أثناء هدمها منزل اسير، بحجة أنه نفذ عملية دهس.



خ.س



بنا 0719 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/21 - 25 : 10 AM