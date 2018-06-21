وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والامريكي يبحثان وقف التدريبات العسكرية بين البلدين سيؤول في 21 يونيو/ بنا / يعقد وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والامريكي محادثات في سيؤول الاسبوع المقبل حول قضية كوريا الشمالية ومناقشة وقف التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.



ونقلت وكالة الانباء الكورية "يونهاب" عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع تشوي هيون-سو ان وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس سيزور كوريا الجنوبية لعقد اجتماع مع وزير الدفاع سونغ يونغ-مو بعد ظهر يوم الخميس المقبل.





وقالت إن الوزيرين سيناقشان مختلف الوسائل المتعلقة بإجراءات المتابعة لمحادثات القمة بين الزعيمين الكوري الشمالي والامريكي والعلاقات بين الكوريتين.







و.ش



بنا 0556 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/21 - 07 : 09 AM