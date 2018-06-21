الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ اليوم زيارة الى روسيا سيؤول في 21 يونيو/ بنا / يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن اليوم الخميس زيارة روسيا تستمر اربعة ايام، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء "يونهاب".

وتعتبر هذه الزيارة اول زيارة دولة يقوم بها رئيس كوري جنوبي منذ عام 1999 عندما زار الرئيس آنذاك كيم ديه-جونغ روسيا.



وكان الرئيس مون قد زار روسيا لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي في دورته الثالثة في شهر سبتمبر في فلاديفوستوك.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس مون القمة الثالثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في يوم 22 يونيو وهو اليوم الثاني من زيارته لروسيا.



ومن المتوقع أن يزور الرئيس مون مجلس النواب عقب وصوله إلى موسكو بروسيا حيث يلقي خطابا أمام مجلس النواب كأول رئيس كوري جنوبي.



وسيركز الرئيس مون على الحصول على تأييد روسيا لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل ووضع نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية خلال زيارته لروسيا.





و.ش



بنا 0543 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/21 - 46 : 08 AM