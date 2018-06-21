الإمارات توقع اتفاقية مع روسيا لإرسال أول رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية أبو ظبي في 21 يونيو/ بنا / وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة مع روسيا الاتحادية اتفاقا لإرسال أول رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية خلال الأشهر القادمة مسجلة بذلك خطوة جديدة في مسار تطلعها للمساواة بكبرى الدول المتقدمة تكنولوجيا.



ونقلت وكالة الانباء الإماراتية عن مدير عام وكالة الإمارات للفضاء الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي ان هذه الخطوة تضع الامارات على أعتاب مرحلة جديدة تتحقق فيها رؤية قيادتنا الرشيدة للقطاع الفضائي.



وأوضح الأحبابي أنه سيكون لفريق رواد الفضاء الإماراتيين دور كبير في نشر رسالة الخير والسلام والتسامح التي تحملها دولة الإمارات إلى العالم أجمع إضافة إلى إسهامات علمية وبحثية من خلال المشاركة في مختلف الرحلات الفضائية المأهولة وفي التجارب العلمية التي يجريها العلماء على محطة الفضاء الدولية.





و.ش



بنا 0533 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/06/21 - 43 : 08 AM