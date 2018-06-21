مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 21 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى .. مساعدات انسانية للشعب اليمني بالحديدة.

/سمو رئيس الوزراء: الاعتناء بالمقومات التاريخية للمجتمع وحضارته.

/سمو رئيس الوزراء يؤكد: نـهـضـة الـبـحـرين قامت بسواعد أبنائها.

/لم يصدر تصريح من اي مسؤول .. وزارة الخارجية: لا علاقة مع اسرائيل وملتزمون بالموقف العربي.

/وزيرة الصحة: رضا المريض أولا.. وخدمته على رأس الأولويات.

/وزير التربية يرعى الحفل الختامي لإدارة التربية الرياضية والكشفية اليوم.

/منتدى الخبراء الشباب في مجال التراث العالمي يواصل أعماله.

/البحرين الثالثة عربيا بجودة الطرق.

/بحضور تجاوز ٢٧ ألف شخص (ديزني على الجليد) يختتم بنفاذ جميع التذاكر.

/بعد تحرير مطار الحديدة.. قوات الحكومة اليمنية تتقدم نحو مينائها.

/السلطة الفلسطينية: الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان «مكافأة لإسرائيل».

/140 نائبا بلجيكيا يدينون قمع نظام إيران الاحتجاجات.

/جرحى في مواجهات بين الشرطة العراقية و«كتائب حزب الله» وسط بغداد.

/غارات جوية للاحتلال على غزة.. وفصائل فلسطينية ترد بالصواريخ.

/الأمم المتحدة تتهم دمشق بـ(جرائم ضد الإنسانية) في الغوطة.

/تحرير الحديدة بداية النهاية للحرب في اليمن.



و.ش



بنا 0516 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/06/21 - 25 : 08 AM