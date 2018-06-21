مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/21 - 25 : 08 AM
المنامة في 21 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى .. مساعدات انسانية للشعب اليمني بالحديدة.
/سمو رئيس الوزراء: الاعتناء بالمقومات التاريخية للمجتمع وحضارته.
/سمو رئيس الوزراء يؤكد: نـهـضـة الـبـحـرين قامت بسواعد أبنائها.
/لم يصدر تصريح من اي مسؤول .. وزارة الخارجية: لا علاقة مع اسرائيل وملتزمون بالموقف العربي.
/وزيرة الصحة: رضا المريض أولا.. وخدمته على رأس الأولويات.
/وزير التربية يرعى الحفل الختامي لإدارة التربية الرياضية والكشفية اليوم.
/منتدى الخبراء الشباب في مجال التراث العالمي يواصل أعماله.
/البحرين الثالثة عربيا بجودة الطرق.
/بحضور تجاوز ٢٧ ألف شخص (ديزني على الجليد) يختتم بنفاذ جميع التذاكر.
/بعد تحرير مطار الحديدة.. قوات الحكومة اليمنية تتقدم نحو مينائها.
/السلطة الفلسطينية: الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان «مكافأة لإسرائيل».
/140 نائبا بلجيكيا يدينون قمع نظام إيران الاحتجاجات.
/جرحى في مواجهات بين الشرطة العراقية و«كتائب حزب الله» وسط بغداد.
/غارات جوية للاحتلال على غزة.. وفصائل فلسطينية ترد بالصواريخ.
/الأمم المتحدة تتهم دمشق بـ(جرائم ضد الإنسانية) في الغوطة.
/تحرير الحديدة بداية النهاية للحرب في اليمن.
و.ش
بنا 0516 جمت 21/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/21 - 25 : 08 AM