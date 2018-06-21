سعادة سفير مملكة البحرين يشارك في القمة الاستثمارية (اختار الولايات المتحدة الأمريكية) .. ويشيد بما حققته المملكة من بيئة اقتصادية ناجحة وجاذبة للاستثمارات الأمريكية والعالمية واشنطن في 21 يونيو/ بنا / شارك سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية كمتحدث في القمة الاستثمارية "اختار الولايات المتحدة الأمريكية SelectUSA" بتنظيم من وزارة التجارة الأمريكية والمقامة خلال الفترة ٢٠-٢٢ يونيو الجاري في العاصمة واشنطن.

وقد ألقى سعادة السفير خلال أعمال القمة الاستثمارية كلمة أشاد فيها بالمستوى المتزايد للاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين، وأكد خلالها بأن مملكة البحرين تتمتع ببيئة اقتصادية منفتحة نجحت في جذب الاستثمارات الخارجية بما فيها الاستثمارات الأمريكية الضخمة والمهمة في السوق البحرينية مثل خدمات أمازون السحابية ومونداليز الدولية، وما تمثله من بوابة للأسواق الخليجية الأخرى، والذي هو نتاج للنهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورؤية البحرين 2030، وما أسفر عن جعل مملكة البحرين بكامل إقليمها منطقة تجارية حرة تتمتع بتشريعات وسياسات اقتصادية حكيمة ومتزنة.



وأوضح سعادته بأن مملكة البحرين تمكنت العام المنصرم من جذب ما يقارب ال ٧٣٣ مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي حقق نمواً بمقدار ١١٤٪ مقارنة بالفترة السابقة، بينما حقق الاقتصاد البحريني نمواً بلغ ٤.٨٪ بالرغم من تراجع أسعار النفط والذي يعد الأسرع في المنطقة، يقوده النمو المطرد في القطاعين المالي والسياحي.



من الجدير بالذكر فإن القمة الاستثمارية "اختار الولايات المتحدة الأمريكية SelectUSA" تعتبر أهم فعالية اقتصادية من نوعها تقام في الولايات المتحدة بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق الأمريكية، وتعتبر فرصة سانحة لجمع الشركات العالمية ومؤسسات التنمية الاقتصادية تحت سقف واحد، وتستضيف القمة كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للشركات والخبراء الاقتصاديين ذوي العلاقة.



ن.ع/و.ش



بنا 0450 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/06/21 - 38 : 09 AM