الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 21 يونيو/ بنا / أفادت ادارة الارصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات بان الطقس في البحرين اليوم الخميس سيكون بإذن الله تعالى حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق والحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية وتصل الرطوبة النسبية العظمى 70 % والصغرى 15 % والرياح شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا خلال النهار ومن 10 إلى 15 عقدة خلال الليل.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة وتدعو الى أخذ الحيطة والحذر وارتفاع موج البحر من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر وأعلى مد 11:48 صباحا وادنى جزر 6:10 صباحا والشروق: 4:46 صباحا والغروب: 6:33 مساء





ن.ع/و.ش



بنا 0439 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/06/21 - 44 : 07 AM