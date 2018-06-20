خادم الحرمين الشريفين يعرب عن أمله بتجديد الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان جدة في 20 يونيو / بنا / أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية عن أمله بتجديد الهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك لفترة أطول.



وذكر بيان للديوان الملكي السعودي أوردته وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين تابع باهتمام بالغ الهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك، معرباً عن سروره وترحيبه بهذه الخطوة المباركة وتأييده لها، وأمله أن يتم تجديدها والبناء عليها لفترة أطول ليتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني.



وأضاف خادم الحرمين بأن الشعب الأفغاني الذي عانى كثيراً من ويلات الحروب يتطلع ويتطلع معه العالم الإسلامي، إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء استناداً إلى التعاليم الإسلامية العظيمة التي تدعو إلى نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الأخوة، داعياً المولى القدير أن يوفق الأخوة الأفغان إلى ما فيه مصلحة بلادهم، وأن يصلح ذات بينهم وأن يحقق لجمهورية أفغانستان ولشعبها العزيز الأمن والاستقرار إنه ولي ذلك والقادر عليه.





م.ح.



بنا 1907 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/20 - 57 : 10 PM