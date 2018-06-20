طيران التحالف يقصف مخازن أسلحة ومواقع للمليشيا في الحديدة الحديدة في 20 يونيو/بنا/ قصف طيران التحالف العربي اليوم الاربعاء مخازن أسلحة وتعزيزات ومواقع تتمركز فيها بعض المليشيا الحوثية الانقلابية في أماكن مرتفعة عن حرم مطار الحديدة.



وقالت مصادر عسكرية لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان طيران التحالف العربي قصفت، اليوم، مخازن الاسلحة التابعة للمليشيا الحوثية وعددا من المواقع المرتفعة عن حرم مطار الحديدة بعد ان سعت خلال اليومين الماضيين الى تخزين السلاح في أماكن قريبة من المطار ووضعت الكثير من الألغام في الطرقات ونشرت قناصيها في المباني العالية والمرتفعة عن مطار الحديدة".



وكانت الوية قوات ألوية العمالقة قد احكمت السيطرة على مطار الحديدة بشكل كامل بعد هجوم واسع شنته على المليشيا واسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا.



واكد قائد جبهة الساحل الغربي عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي ،ان قوات ألوية العمالقة احكمت السيطرة على مطار الحديدة بشكل كامل وهناك قوات تطهر المطار من الألغام حتى يكون آمنا للدخول إليه.



وشنت ألوية العمالقة امس الثلاثاء هجوماً واسعاً لاقتحام مطار الحديدة من عدة محاور لتحريره من المليشيا الانقلابية،وأسفر الهجوم عن سيطرت ألوية العمالقة على المطار بالكامل وسقوط عشرات القتلى والجرحى والاسرى من مليشيا الحوثي الانقلابية .







س.ي



بنا 1747 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/06/20 - 56 : 08 PM