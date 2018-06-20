الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار

المنامة في 20 يونيو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الخميس سيكون بمشيئة الله حسن ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 17 الى 22 عقدة وتصل من 25 الى 30 عقدة أحيانا خلال النهار.



وحذرت الأرصاد من رياح شمالية غربية شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم الى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 4 الى 7 اقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية .. والصغرى : 30 درجة مئوية.



م خ/م.ح.



بنا 1703 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/20 - 19 : 08 PM