الإمارات والأردن تتفقان على حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لتحديث الأداء الحكومي

عمان في 20 يونيو / بنا/ وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاربعاء اتفاقية تعاون تشمل حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز الشراكة بين حكومتي البلدين وتسهم في تحديث الأداء الحكومي في الأردن بما يساهم في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في القطاع العام.



وتشمل الاتفاقية مجالات التعاون تطوير الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء وتطوير القيادات والقدرات وتعزيز الكفاءات، إلى جانب نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات العمل الحكومي المشتركة.



جاء ذلك خلال زيارة وفد من دولة الإمارات برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء التقى خلالها الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني حيث دار نقاش بين الجانبين حول جوانب التعاون والتطوير المشتركة في العمل الحكومي بين البلدين وجرى توقيع مذكرة للتفاهم بين الجانبين والاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال السنوات الثلاث القادمة وتشكيل لجنة فنية مشتركة لتنظيم سبل تطبيق بنود مذكرة التفاهم وضمان تنفيذها بفعالية وتشكيل مجموعات عمل وخبراء دعما للمبادرات المختلفة والمشروعات المشتركة.



وقال محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء "ننظر إلى هذه الاتفاقية على أنها شراكة تقوم على التعاون البناء وتطويع التكنولوجيا الحديثة لما يخدم آليات العمل الحكومي الحديثة والاستثمار في الكفاءات الأردنية الخلاقة وبما يحقق تنمية مستدامة في المؤسسات الحكومية كافة" ..لافتا إلى أن الشراكة الاستراتيجية للتحديث الحكومي بين الإمارات والأردن وحزمة المبادرات الاستراتيجية المشتركة تعد استكمالا لمسيرة بناء نموذج متطور للعمل الحكومي العربي.







س.ي



بنا 1419 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/20 - 31 : 05 PM