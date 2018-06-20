قوات الأمن الباكستانية تقضي على أربعة مسلحين في عملية أمنية جنوب غرب باكستان

إسلام آباد في 20 يونيو/ بنا / قضت قوات الأمن الباكستانية على خلية مسلحة مكونة من أربعة عناصر بينهم امرأة خلال عملية نفذتها اليوم في مدينة "كويتا" جنوب غرب باكستان.



وذكر مسؤول أمني باكستاني أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة نفذت العملية اليوم بناء على معلومات استخباراتية، حيث داهمت موقعا للخلية المسلحة، وجرى تبادل إطلاق النار، تمكنت خلاله قوات الأمن من القضاء على المسلحين الأربعة، مبينا أن أحد المسلحين نفذ عملية انتحارية عندما داهمت وحدة مكافحة الإرهاب موقعهم، نتج عنها إصابة سبعة من رجال الأمن، مما دفع وحدة من القوات شبه العسكرية إلى المشاركة في العملية. موضحا كذلك أن قوات الأمن صادرت من الموقع كمية من الأسلحة والمتفجرات.







م خ/م.ح.



بنا 1403 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/06/20 - 09 : 05 PM