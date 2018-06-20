العاهل الأردني يبحث مع مسئولين أمريكيين التطورات في المنطقة

عمان في 20 يونيو / بنا / استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية جون روود، وقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول جوزيف فوتيل والوفد المرافق له الذي يزور عمان حاليا.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية انه جرى خلال الاجتماع بحث التطورات في المنطقة واستعراض علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وتناول اللقاء آليات الارتقاء بمستويات التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا في المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.



وتطرق اللقاء كذلك إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والمساعي الرامية إلى إيجاد حلول سياسية لها، تعيد الأمن الاستقرار لشعوبها.



كما التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية جون رود، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات الاقليمية.



وأكد الجانبان استمرار التعاون والتنسيق في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.





م خ/م.ح.



بنا 1400 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/20 - 08 : 05 PM