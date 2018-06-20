تكريم المشاركين في برنامج "تراويح" لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك

المنامة في 20 يونيو/ بنا / نظمت إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية مؤخراً حفل تكريم المشاركين في برنامج "تراويح" لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، بحضور رئيس إدارة الأوقاف السنية الشيخ راشد الهاجري، ورئيس قسم الأنشطة القرآنية الشيخ أحمد صالح بو شلف.



وقد تم خلال الحفل تكريم 19 قارئ من المشاركين في برنامج تراويح و15 قارئ من المشاركين في برنامج ختم القرآن الكريم، وهم من الحفاظ البحرينيين المتقنين من مخرجات مراكز تعليم القرآن الكريم المنتشرة في كافة محافظات المملكة، ممن يتميزون بأصوات ندية في تلاوة القرآن الكريم.



جدير بالذكر أن برنامج "تراويح" يهدف إلى استقطاب القراء من ذوي الأصوات المتميزة من داخل وخارج مملكة البحرين، وختم القرآن الكريم كاملاً في صلاتي التراويح والتهجد.





م.ح.



بنا 1340 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/20 - 07 : 05 PM