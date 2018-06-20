اختبار القدرات العامة في جامعة البحرين يُعقد الأسبوع المقبل

المنامة في 20 يونيو / بنا / تنظم جامعة البحرين اختبار القدرات العامة للطلبة الراغبين في الالتحاق بها في العام الجامعي المقبل 2018/2019م، والذي يُعد شرطاً من شروط القبول في الجامعة والإعفاء من البرنامج التمهيدي.



وسيعقد الاختبار على مدى خمسة أيام في القاعة رقم (18) في الحرم الجامعي بالصخير في الفترة من 24 يونيو إلى 28 من الشهر نفسه. ويمكن للطلبة الاطلاع على مواعيدهم من خلال نظام إدارة معلومات الطالب عبر الرابط sis.uob.edu.bh.



ويمثل اختبار القدرات العامة نسبة 15% من المعدل التنافسي، في حين تمثل المقابلة الشخصية نسبة 15%، ومعدل الثانوية العامة 70%، وتجري عملية القبول في البرامج المختلفة وفقاً للمعدل التنافسي، والطاقة الاستيعابية لكل برنامج وشروطه.



وتقدم نتائج الاختبار مؤشراً أولياً للجامعة بشأن قدرات الطالب، وتؤخذ النتائج في الاعتبار لتصنيف الطلبة حسب مستويات في البرنامج التمهيدي أو إعفائهم من البرنامج التمهيدي بالكامل، وفقاً للوائح والإجراءات المتبعة.



ويتضمن الاختبار ثلاثة أقسام هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، في مدة ساعتين ونصف.



وتدعو الجامعة الطلبة إلى الاطلاع على صفحة اختبار القدرات العامة: http://www.uob.edu.bh/index.php/aptitude-exams، التي توفر معلومات وإرشادات مهمة بالإضافة إلى نموذج من الاختبار.



وكانت عمادة القبول والتسجيل أرسلت رسائل نصية للطلبة تفيدهم بموعد الاختبار ومكانه، وأوعزت لهم كذلك بالاطلاع على هذه المعلومات عبر موقع نظام إدارة معلومات الطالب. وشددت العمادة على أن عدم تقديم اختبار القدرات - الذي يعزز من فرص القبول في التخصص المطلوب - يعني أن الطالب صرف نظره عن الالتحاق بجامعة البحرين.



ونبهت الطلبة إلى ضرورة التأكد من إحضار البطاقة الشخصية ونسخة مطبوعة من موعد الاختبار حسب نظام إدارة معلومات الطالب، إذ ستستخدم للتأكد من هوية الطالب قبل دخول القاعة. وحثت العمادة الطلبة على الالتزام بالمواعيد والحضور إلى القاعة قبل نصف ساعة من موعد بدء الاختبار.











م.ح.



بنا 1334 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/20 - 06 : 05 PM