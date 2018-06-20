البحرين تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

نيويورك في 20 يونيو/ بنا / شاركت مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماع السنوي لعام ٢٠١٨ للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمقر الأمم المتحدة، وذلك في إطار عضوية المملكة في المجلس خلال الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩، وتلبية التزامات المملكة في اللجان والمجالس التنفيذية الأممية.



وألقت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة القائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة كلمة في الجلسة الافتتاحية أكدت خلالها أن مملكة البحرين كعضو في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (2017-2019) ولجنة وضع المرأة الـ CSW للفترة (2017-2021) ملتزمة بمواصلة استثمار خبراتها خلال عضويتها في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأن تكون عضوا فاعلا من خلال إبراز تجربة مملكة البحرين وتشجيع المزيد من السياسات والاستراتيجيات والممارسات لدعم تقدم المرأة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.



وأعربت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة عن تطلع البحرين من خلال هذا التجمع الدولي أن يتم إيصال الصورة الإيجابية حول ما توصلت إليه المرأة، وأن تكون المنصة المثالية لنقل المعرفة وتبادل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية التي تعتز بها مملكة البحرين، والتي اعتمدت نماذج متطورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندتها التنموية وخصوصا فيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين.



وجددت الطلب من الهيئة النظر في عرض التجارب والبرامج والمبادرات الناجحة التي نفذت في الدول العربية وخاصة دول الخليج العربية لبيان واقع تقدم المرأة فيها ومدى التطور الذي تم الوصول له من خلال شمولية الدساتير والقوانين والاستراتيجيات الوطنية في اتخاذ مبدأ الشراكة المتوازنة بين المرأة والرجل في التنمية الوطنية وذلك في الاجتماعات والملتقيات القادمة لتحقيق العدالة في عرض مدى تقدم الدول في مجال المرأة.



ودعت الشيخة دينا جميع الحكومات واللجان الوطنية ذات الصلة ومنظمات القطاع الخاص ورابطات المجتمع المدني والأفراد للمشاركة في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، موضحة أن الجائزة هي مبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومملكة البحرين متمثلة في المجلس الأعلى للمرأة، تهدف إلى بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الأصعدة وإبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في إحداث التغيير الايجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقراراً وإنتاجية والتشجيع على تبني منهجية تحقيق الأثر المستدام في تطوير واقع المرأة.



الجدير بالذكر، بأنه تم اعتماد ترشح مملكة البحرين لعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة (CSW) لأربع سنوات للفترة من 2017 – 2021، وكذلك عضوية المجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من 2017 – 2019.



وتعد هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بتمكين المرأة النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة، حيث أنشئت في عام 2010 لتكون الهيئة المختصة بذلك من ضمن وكالات الأمم المتحدة التنموية، بهدف إغلاق أية فجوات تؤثر على مشاركة المرأة على الصعيد العالمي.



ن.ف/س.ي



بنا 1331 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/20 - 06 : 05 PM