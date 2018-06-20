الأشغال: بدء تنفيذ إضافة مسار للانعطاف يسارا من شارع الرفاع إلى شارع المحرق

المنامة في 20 يونيو/ بنا / تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام المروري وزيادة انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسية في المملكة، باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ مشروع إضافة مسار للانعطاف يسارا من شارع الرفاع إلى شارع المحرق ضمن إجراءات الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحامات المرورية عند التقاطعات الحيوية.



واوضحت الوزارة أن أعمال المشروع تتضمن إضافة مسار لانعطاف جهة اليسار من شارع الرفاع إلى شارع المحرق بحيث يكون مسارين للانعطاف يساراً وتوفير جزيرة فاصلة للحركة إلى شارع المحرق للمركبات المتجهة يساراً والمركبات المتجهة شرقاً على شارع الرفاع، عدا عن أعمال تحسين الإنارة.



وبينت أن المشروع يتضمن وضع إشارات المرور التنظيمية والتحذيرية وعمل الدهانات الأرضية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة على الشارع، والذي سيخفف من طوابير الانتظار على شارع الرفاع بنحو 45%، كما سيزيد الطاقة الاستيعابية إلى 12%.



ولفتت إلى أن هذا المشروع سيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية على شارع الرفاع، للمتجهين على شارع المحرق، خصوصاُ في أوقات الذروة، حيث يخدم المشروع الأهالي القادمين من دوار الساعة والمتجهين للرفاع، للوصول بسهولة للمنشآت التجارية والسكنية، مما يسهم في تخفيف الازدحام الواقع على الإشارة.



ويشكل هذا المشروع أهمية لحركة المركبات بمحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى تحقيق رغبات الأهالي لتخفيف الازدحام الواقع على الإشارة يومياً.





ن.ف/س.ي



بنا 1328 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/20 - 02 : 05 PM