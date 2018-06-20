مديرية شرطة المطار: خطة عمل لتسهيل حركة المسافرين وتحقيق أكبر كفاءة لإجراءات الأمن والسلامة

المنامة في 20 يونيو/ بنا / أعرب العقيد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي بالإدارة العامة لأمن المنافذ، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على توجيهاته بضرورة توفير وتسهيل الخدمات الأمنية المقدمة للمسافرين، مع بدء موسم الإجازة الصيفية واستعداد المواطنين والمقيمين للسفر من خلال مطار البحرين الدولي، منوها إلى أنه لدى المديرية خطة عمل تتضمن تقديم مزيد من الخدمات وزيادة عدد أفراد الشرطة لتسهيل حركة المسافرين وتحقيق أكبر كفاءة لإجراءات الأمن والسلامة.





ودعا مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر إلى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة قبل وأثناء السفر وكذلك بعد العودة إلى أرض الوطن من خلال إعداد برنامج يحدد فيه أوقات الطيران ومحل الإقامة ووسيلة الانتقال والتأكد من صلاحية جواز السفر والتأشيرة إذا كانت الوجهة المطلوبة تتطلب ذلك، مع التأكد من محتويات الحقائب قبل السفر، وأنه يمكن تجنب التأخير وتوفير نقود الوزن الزائد للأمتعة بالتأكد قبل مغادرة المنزل من عدم تجاوز وزن الأمتعة الحد المسموح به وهو 30 كيلوجراماً للحقيبة الواحدة، حيث يمنع قبول أي حقيبة يزيد وزنها على ذلك، مع التأكد من مطابقة مواصفات وحجم وشكل الحقيبة للمعايير الدولية المعتمدة .



وشدد العقيد عبدالعزيز الدوسري على التأكد قبل مغادرة المنزل من وضع المواد السائلة وبخاخات الرذاذ والمواد الهلامية في أكياس بلاستيكية شفافة محكمة الإغلاق، بحيث لا تتجاوز كمية أي من هذه المواد 100 مل، ولا تزيد الكمية الإجمالية لها على لتر واحد، ومن الأفضل حزم هذه المواد في حقائب الأمتعة، ما لم تقتض الضرورة استخدامها أثناء الرحلة، مع أهمية التوجه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ (3 ساعات على الأقل)، تحسباً لزحمة حركة السير ، مرحبا بالرد على أي استفسار أو تلقي البلاغات على هاتف رقم 17321604 / 17321605 أو عن طريق الحضور شخصياً.



وأوضح أن عدد المسافرين المستخدمين للمطار بلغ 2،670،009 مسافرا خلال العام 2018م ، حيث تتمثل المسئولية الأولى في تأمين مبنى المطار والمرافق المشغلة له وذلك من خلال تفعيل النقاط الأمنية الداخلية والخارجية حيث يكلف رجل الأمن فيها بتوجيه المسافرين إلى مسارهم الصحيح مع التأكد من تطبيق الاشتراطات الأمنية المطلوبة من قبل المسافر ، مشيرا إلى أن تفتيش المسافرين والأمتعة المحمولة له دور كبير في الحفاظ على أمن المسافر خلال تواجده بمبنى المطار أو أثناء رحلته الجوية،حيث أن شرطة المديرية على إلمام تام بكيفية إدارة نقاط التفتيش ومصادرة المواد الممنوعة والمحظور حملها على متن الطائرات.



وأضاف أن شرطة خدمة المجتمع المتواجدة بصالة المغادرة تقوم بتوجيه وإرشاد المسافرين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة نحو نقاط التفتيش إذا تطلب الأمر ذلك، موضحا أن مكتب شرطة أمن المطار المتواجد بمبنى المطار يقوم باستقبال كافة بلاغات وشكاوى المسافرين والاستجابة السريعة إلى كافة نداءات الاستغاثة بمنطقة الاختصاص والتعامل معها على أكمل وجه، كما يقوم باستلام بلاغات (المفقود والمعثور عليه) وإيصال الأمانات إلى أصحابها لحين عودتهم من السفر أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.







م.ح.



بنا 1324 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/06/20 - 01 : 05 PM