سمو رئيس الوزراء يستقبل الشيخ فهد جابر الصباح‎ وينوه بمسار العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت المنامة في 20 يونيو / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم الشيخ فهد جابر الأحمد الصباح بحضور سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد.

وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة، منوها سموه بما تشهده دولة الكويت الشقيقة من نهضة تنموية وما تقوم به من دور محوري في محيطها الخليجي والعربي بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.



وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالمستوى المتطور الذي وصل اليه التعاون الثنائي بين البلدين والذي يعبر عن خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بينهما.



من جهته عبر الشيخ فهد جابر الأحمد الصباح عن اعتزاز بلاده بما يبديه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وتطوير آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أن دولة الكويت قيادة وشعبا تترقب دوما بشغف زيارات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لبلده الثاني الكويت لما لسموه من مكانة كبيرة لدى قيادة وشعب دولة الكويت.



أ.أ/ع ع



بنا 1231 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/06/20 - 16 : 05 PM