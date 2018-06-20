سمو رئيس الوزراء: مملكة البحرين تبذل جهودا متواصلة للحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية المنامة في 20 يونيو / بنا / حث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على ضرورة الاعتناء بكافة المقومات التي تعكس تاريخ المجتمع وحضارته وأن تلقى كافة أشكال الدعم الذي يضمن ديمومتها، لافتا سموه إلى أن نهضة مملكة البحرين قامت بسواعد أبنائها على تعاقب الأجيال لذا يجب أن توثق هذه الأدوار التي أضاءت التاريخ الوطني بإسهاماتها الفاعلة، مشيرا سموه إلى أن الحكومة تعتني بالتراث وموروثات الآباء والأجداد وتحرص على العناية بهما ونقلهما للأجيال لتتعرف على تاريخها وتتمسك بأصالتها خاصة ونحن في عالم متسارع في تطوره وتقدمه مما يتطلب معه تبني المبادرات التي تكفل الحفاظ على هويتنا وتاريخنا وحضارتنا.



جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة، حيث تبادل سموه مع الحضور التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وفيما استذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اسهامات سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في المجالات العدلية والشؤون الإسلامية والبلدية وما قدمه من عطاء كبير لوطنه وأمته، فقد هنأ سموه معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مؤكدا سموه أنه خير خلف لخير سلف.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية العناية بالثروات الطبيعية والحياة الفطرية والعمل على تنميتها واستدامتها والحفاظ على ما تتمتع به من تنوع باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة.



ونوهً سموه إلى أن مملكة البحرين تبذل جهودا متواصلة للحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، جنباً إلى جنب مع جهودها للتنمية والعمران، داعيا سموه إلى الاهتمام بشكل أكبر بتنمية الإنتاج الزراعي وتحقيق التكامل في مجال الأمن الغذائي وتعزيز ما تتمتع دول المنطقة من محاصيل متميزة كالتمور وغيرها.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي من خلال إحياء القيم والعادات الأصيلة التي كانت تنبض بها الأحياء والفرجان في كافة مناطق المملكة، وقال سموه "إن قيم التواصل تشكل نهجًا بحرينيًا أصيلا توارثناه عن الآباء والأجداد، وعلينا التمسك به بالشكل الذي يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية ويعزز من التماسك بين أبناء المجتمع الواحد".



ونوه سموه بما يشهده المجتمع البحريني من تماسك وترابط له مرجعه في تاريخ هذا الوطن وشعبه وهو الذي كان ولا يزال الباعث للمزيد من الإنجازات والتطور في مختلف المجالات، مستذكرا سموه بالتقدير والعرفان دور الرجال الأوائل وما قدموه من بذل وعطاء في سبيل تقدم الوطن وازدهاره.



خ.ب/ع ع



بنا 1230 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/06/20 - 15 : 05 PM