وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرعى مؤتمر الحوار المجتمعي المنامة في 20 يونيو / بنا / تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان ‏وزير العمل والتنمية الاجتماعية، تقيم المؤسسة البحرينية للحوار مؤتمر الحوار المجتمعي بالتعاون مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة، السبت القادم 23 يونيو بفندق السوفيتيل.



ويأتي هذا المؤتمر اختتامًا لبرنامج تدريبي مشترك بين المؤسسة والمنظمة استغرق نحو عشرين شهرًا حول تصميم وتيسير الحوار المجتمعي، شارك فيه 19 مدربًا بحرينيًّا و56 شابًّا وشابة.



وتضمن البرنامج أربع مراحل رئيسية، هي :مرحلة تدريب المدربين، ومرحلة تدريب ممارسي الحوار، ومرحلة سوق الأفكار، ومرحلة تنفيذ المبادرات المجتمعية.



ومن جانبه، ‏أعرب السيد سهيل بن غازي القصيبي رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للحوار عن شكره وتقديره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية على تفضله برعاية المؤتمر، ‏في إطار دعمه للنشاط الأهلي وكل ما من شأنه دعم أسس التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين.



كما عبر القصيبي عن سعادته بنهاية البرنامج التدريبي المشترك بين المؤسسة البحرينية للحوار ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة، وأبدى اعتزازه بمخرجات هذا البرنامج وبما شهده من تفاعل كبير في جميع المراحل، آملاً في أن ينتفع المجتمع البحريني بمثل هذه البرامج التنموية الرائدة.







خ.ب/خ.س



بنا 1051 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/06/20 - 00 : 02 PM