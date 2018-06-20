الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية يستقبل النائب رؤى الحايكي المنامة في 20 يونيو / بنا / استقبل سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية سعادة النائب رؤى الحايكي عضو مجلس النواب، في مكتبه بالمؤسسة الخيرية الملكية بضاحية السيف، حيث تم مناقشة أوجه التعاون في مجال رعاية الأيتام والأرامل والعمل الخيري.



و أشاد سعادة الدكتور مصطفى السيد بجهود سعادة النائب رؤى الحايكي وسعيها الدؤوب لخدمة مملكة البحرين، وحرصها على الشراكة المجتمعية لخدمة الأيتام والأرامل.



ومن جانبها أعربت الحايكي عن اعتزازها بالتوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في الرعاية الملكية للأيتام والأرامل وجهود مملكة البحرين قيادةً حكومةً وشعباً، وما تقدمه المؤسسة الخيرية الملكية من خدمات لرعاية أسرها وتوفير الحياة الكريمة لهم.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0841 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/20 - 47 : 11 AM