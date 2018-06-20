معهد البحرين للتدريب يستقبل طلبات الالتحاق ببرامجه النظامية حتى ١٩ يوليو المنامة في 20 يونيو / بنا / بدأ معهد البحرين للتدريب في استقبال طلبات الالتحاق ببرامجه النظامية للفصل الأول من العام التدريبي المقبل 2018/2019، منذ الأحد الماضي 10 يونيو الجاري، والتسجيل مستمر لغاية الخميس 19 يوليو، من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا بمكتب القبول والتسجيل (مبنى 7A) بمقر المعهد بمدينة عيسى.



وأشار المعهد إلى أنه على الراغبين في التسجيل اصطحاب الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي كشف الدرجات الأصلية لجميع الفصول في الثانوية العامة ونسخة منها، ورسالة المعادلة الأصلية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لخريجي المدارس الخاصة ونسخة منها، وشهادة حسن سير وسلوك حديثة، وإفادة التخرج الأصلية مع كشف الدرجات للطلبة الجامعيين ونسخة منها، ونسخة من جواز السفر، وصورة شخصية حديثة، ورسوم تقديم 10 دينار غير قابلة للاسترجاع، مع ضرورة إبراز البطاقة الذكية الأصلية للمتقدم، والشهادات الدراسية الأصلية للمطابقة.



واوضح المعهد انه يطرح العديد من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات كالدبلوما الوطنية في تخصصات الإدارة (إدارة الموارد البشرية)، الإدارة (المحاسبة)، الإدارة (إدارة الأعمال)، البنوك والصيرفة الإسلامية،العمليات الكيميائية و الصيانة، إضافةً إلى الدبلوما المتقدمة في تخصصات إدارة الأعمال (إدارة الموارد البشرية)، إدارة الأعمال (المحاسبة)، إدارة الأعمال، الهندسة الكيميائية، علاوةً على برامج الجهة المانحة (BTEC) كالدبلوم المطور في تخصصات الهندسة الكهربائية والالكترونية، تكنولوجيا السيارات، الهندسة الميكانيكية، الإنشاءات والبيئة العمرانية (الهندسة المدنية)، الهندسة (الميكاترونكس)، تقنية المعلومات (تطوير البرمجيات)، تقنية المعلومات (الشبكات و نظم الدعم)، الفنون والتصميم (التصميم ثلاثي الأبعاد)، الفنون والتصميم (التصميم الجرافيكي)، الزراعة، فضلًا عن الدبلوما الوطنية العليا في تخصصات الهندسة الكهربائية والالكترونية، الهندسة الميكانيكية، البناء والبيئة العمرانية (الهندسة المدنية)، الهندسة (الهندسة العامة)، الحوسبة، الهندسة الكيميائية، إلى جانب الدبلوم في عمليات السفر والسياحة.

وللمزيد من الاستفسارات يوضح المعهد انه بالإمكان الاتصال على هاتف رقم 17870922-17870933.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0814 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/20 - 18 : 11 AM