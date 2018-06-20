روسيا تترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي موسكو في 20 يونيو/ بنا / أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تقدمت بطلب ترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة بين عامي 2021- 2023.



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن السكرتير الصحفي للبعثة الروسية في الأمم المتحدة، فيودور ستيسوفسكي، إن "روسيا ستواصل عملها البناء في مجلس حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على المساواة في الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان، ولهذا الغرض تقدمت روسيا بترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان للفترة بين عامي 2021 - 2023".



هذا وانتهت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان الدولي في 31 ديسمبر 2016، وبتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة من العام نفسه لم يعاد انتخابها للمجلس.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة إلى منظمة الأمم المتحدة، تشكل عام 2006، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم.



تجدر الإشارة إلى أن سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أعلنت أمس الثلاثاء، انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان الدولي.





و.ش/خ.س



بنا 0731 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/06/20 - 40 : 10 AM