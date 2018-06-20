الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويواصل تنفيذ سياسات الهدم رام الله في 20 يونيو/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 14 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة خلال عمليات اقتحام ومداهمة لمنازل الفلسطينيين كما اقدمت جرافات الاحتلال على هدم منزل شمال القدس.



وافادت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت، ثلاثة شبان من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها في المخيم.



كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة طولكرم، شمال الضفة، و 6 من مدينة نابلس ، بعد ان اقتحمت عدة أحياء في المدينة، وداهمت منازل في أحياء الجبل الشمالي، وكروم عاشور، ومحيط البلدة القديمة، وقرية تل غربا، كما داهمت منازل المعتقلين وقامت بتفتيشها.



و اعتقلت ، شابين من بيت لحم بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما.



كما هدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم، منزلا في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة.



وقالت الوكالة، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافتين، اقتحمت القرية وهدمت منزلا فلسطينيا، واقتلعت حتى الأشجار المحيطة به رغم حصول صاحبه على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع هدم منزله، إلا أن جيش الاحتلال نفذ عملية الهدم.



وأضافت أن 20 بناية في القرية مهددة بالهدم، إضافة إلى عدد من المنشآت الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.





خ.س



بنا 0701 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/06/20 - 04 : 10 AM