مشار وكير في اديس ابابا اليوم وفي اول لقاء بينهما منذ انهيار اتفاق السلام أديس أبابا في 20 يونيو/ بنا / وصل زعيم المتمردين في جنوب السودان والنائب السابق للرئيس ريك مشار إلى إثيوبيا اليوم الأربعاء للقاء الرئيس سلفا كير في إطار محادثات تستهدف إنهاء حرب أهلية مستمرة منذ خمسة أعوام.



وأكد مسؤول بالحكومة الإثيوبية وصول مشار وقال إنه سيلتقي برئيس الوزراء أبي أحمد قبل محادثاته مع كير.



ومن المقرر أن يلتقي كير ومشار في وقت لاحق اليوم. وسيكون ذلك أول لقاء بينهما منذ انهيار اتفاق سلام بين الحكومة وجماعة مشار في أغسطس 2016.



ويشهد جنوب السودان حربا اهلية نشبت أواخر 2013 عندما شرعت قوات موالية لمشار، في تمرد ضد الحكومة ، وقد اودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص .





خ.س



بنا 0641 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/06/20 - 47 : 09 AM