الجيش الإسرائيلي يعلن تحطم طائرة بدون طيار فوق الأراضي السورية القدس المحتلة في 20 يونيو/ بنا / قال الجيش الإسرائيلي ان احدى طائراته المسيرة تحطمت فوق الأراضي السورية.



وأوضح الجيش أن طائرة استطلاع من دون طيار من نوع "سكاي لارك" تحطمت بالقرب من بلدة حضر في محافظة القنيطرة السورية.



وأكد الجيش عدم وجود خطر تسرب أي "معلومات حساسة" بنتيجة فقدان الطائرة.



ولم يوضح الجيش الإسرائيلي سبب تحطم الطائرة، فيما تحدثت مصادر سورية ونشطاء عن إسقاط الطائرة.



وسقطت الطائرة وسط اشتداد المعارك بين الجيش السوري والمسلحين في المناطق الجنوبية السورية في محافظتي درعا والقنيطرة.



و.ش



بنا 0521 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/20 - 27 : 08 AM