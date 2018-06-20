إصابات في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع بقطاع غزة غزة في 20 يونيو/ بنا / أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على مواقع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية، قصفت ثلاثة مواقع شرق مدينة رفح وغربها، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح مختلفة بشظايا الصواريخ.



وأصيب شاب بجروح متوسطة، جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية على موقع غرب مدينة خانيونس، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة، وألحقت أضرار جسيمة بالموقع.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية بثلاثة صواريخ موقعا شرق المحافظة الوسطى في القطاع، ما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار جسيمة في منازل المواطنين المجاورة، وبث حالة من الخوف في صفوف الأطفال الآمنين.



وقصف الطيران الحربي من نوع "إفـ 16" قصف بصارخين على الأقل موقعاً في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وتدميره بالكامل، وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة.



كما قصف الطيران الحربي موقعا في منقطة أبراج الشيخ زايد شمال بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع بثلاثة صواريخ، وألحقت به أضرار جسيمة وفي ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.



وأكد المراسل أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بصاروخين موقعاً في بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، ما أدى إلى تدميره، وتضرر في منازل المواطنين المجاورة.



وأكد المراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي كان يجوب أجواء القطاع طوال ساعات الفجر وحتى الصباح، فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر الأجواء وهي تحلق على ارتفاعات منخفضة.







و.ش



بنا 0515 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/20 - 46 : 08 AM