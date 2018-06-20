فقدان 166 شخصا وانقاذ 18 جراء انقلاب عبّارة في إندونيسيا جاكرتا في 20 يونيو/ بنا / أعلن مسؤولون إندونيسيون اليوم الأربعاء أن عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم مفقودون جراء انقلاب عبّارة في بحيرة توبا بإقليم سومطرة الشمالية، ارتفع إلى 166 شخصا.



وغرقت العبارة بعد ظهر يوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر إلى مترين، بحب ما اوردت وكالة الانباء الالمانية.



وقال رئيس الهيئة المحلية لمكافحة الكوارث لوكالة الأنباء الألمانية ماهلر تامبا إنه تم العثور على جثة مجهولة في البحيرة صباح اليوم، ليرتفع العدد المؤكد للقتلى إلى شخصين وتم إنقاذ 18 شخصا في وقت سابق.



و.ش



بنا 0509 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/06/20 - 26 : 08 AM