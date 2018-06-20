مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 20 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/البحرين تدعو لتغيير المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة.

/رئيسة لجنة الشؤون التشريعية بالشورى: جلالة الملك الضامن الاول لقانون التقاعد.

/6 شركات بحرينية ضمن قائمة اقوى 100 شركة عربيا.

/البنك الدولي: نمو اجمالي الناتج الاجمالي المحلي البحريني 2.1% في 2019.

/653.5 مليون دينار تحصيل "الكهرباء" بعد رفع الدعم.

/الاشغال: البدء في صيانة 25 مدرسة حكومية استعدادا للعام الدراسي الجديد.

/وزارة التجارة تبدأ نظام الجهاز التفتيشي الموحد من اليوم.

/وزير السياحة: ضـبـط 200 مـخـالـفـة فـي الـقـطاع الـسـيـاحي.

/قسم الطب النفسي بجامعة الخليج يتحول بالكامل إلى المنهج الإلكتروني.

/وزارة الصحة: البحرين تخرج 180 طبيبا سنويا ولا داعي في الوقت الحالي لمزيد من الخريجين.

/النواب يبحثون منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة صالحة 100 لتر بنزين مجانا كل شهر.

/الجامعة الملكية للبنات تحصل على جائزة عالميـة في مجــال الابتكـــار في التعليـــم.

/«مرافق النواب» توافق على مشـروع تنظيم الصيــد واستغــلال وحمــاية الثـروة البحريــة.

/مطار الحديدة في قبضة "القوات الشرعية".

/اسر العشرات من مسلحي الحوثي الموالية لإيران.

/امريكا تنسحب من مجلس حقوق الانسان المنافق.

/ملاسنة بين روحاني وسليماني حول رفع ميزانية الحرس الثوري.

/قذائف تطول مدينة السويداء في جنوب سوريا للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

/تنظيم داعش ينشط في المناطق الصحراوية وسط العراق.

/الزعيم الكوري الشمالي يلتقي الرئيس الصيني في بكين بعد قمته مع ترامب.

/أطفال مفصولون عن ذويهم عند الحدود الأمريكية ينتحبون في تسجيل صوتي.

/تجدد التظاهرات في طهران احتجاجًا على الغلاء.

/الأمم المتحدة تشير إلى 68.5 مليون لاجئ في الـعالم في رقم قياسي.

/مصر تودع مونديال روسيا 2018.







و.ش



بنا 0505 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/06/20 - 24 : 08 AM