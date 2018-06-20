مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/20 - 24 : 08 AM
المنامة في 20 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/البحرين تدعو لتغيير المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة.
/رئيسة لجنة الشؤون التشريعية بالشورى: جلالة الملك الضامن الاول لقانون التقاعد.
/6 شركات بحرينية ضمن قائمة اقوى 100 شركة عربيا.
/البنك الدولي: نمو اجمالي الناتج الاجمالي المحلي البحريني 2.1% في 2019.
/653.5 مليون دينار تحصيل "الكهرباء" بعد رفع الدعم.
/الاشغال: البدء في صيانة 25 مدرسة حكومية استعدادا للعام الدراسي الجديد.
/وزارة التجارة تبدأ نظام الجهاز التفتيشي الموحد من اليوم.
/وزير السياحة: ضـبـط 200 مـخـالـفـة فـي الـقـطاع الـسـيـاحي.
/قسم الطب النفسي بجامعة الخليج يتحول بالكامل إلى المنهج الإلكتروني.
/وزارة الصحة: البحرين تخرج 180 طبيبا سنويا ولا داعي في الوقت الحالي لمزيد من الخريجين.
/النواب يبحثون منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة صالحة 100 لتر بنزين مجانا كل شهر.
/الجامعة الملكية للبنات تحصل على جائزة عالميـة في مجــال الابتكـــار في التعليـــم.
/«مرافق النواب» توافق على مشـروع تنظيم الصيــد واستغــلال وحمــاية الثـروة البحريــة.
/مطار الحديدة في قبضة "القوات الشرعية".
/اسر العشرات من مسلحي الحوثي الموالية لإيران.
/امريكا تنسحب من مجلس حقوق الانسان المنافق.
/ملاسنة بين روحاني وسليماني حول رفع ميزانية الحرس الثوري.
/قذائف تطول مدينة السويداء في جنوب سوريا للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
/تنظيم داعش ينشط في المناطق الصحراوية وسط العراق.
/الزعيم الكوري الشمالي يلتقي الرئيس الصيني في بكين بعد قمته مع ترامب.
/أطفال مفصولون عن ذويهم عند الحدود الأمريكية ينتحبون في تسجيل صوتي.
/تجدد التظاهرات في طهران احتجاجًا على الغلاء.
/الأمم المتحدة تشير إلى 68.5 مليون لاجئ في الـعالم في رقم قياسي.
/مصر تودع مونديال روسيا 2018.
و.ش
بنا 0505 جمت 20/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/20 - 24 : 08 AM