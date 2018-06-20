الطقس: حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق المنامة في 20 يونيو/ بنا / أفادت ادارة الارصاد الجوية بان الطقس في البحرين اليوم الاربعاء سيكون بإذن الله تعالى حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق والحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية وتصل الرطوبة النسبية العظمى 65 % والصغرى 15 % والرياح شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا خلال النهار ومن 12 إلى 17 عقدة خلال الليل وتحذر الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة وتدعو الى أخذ الحيطة والحذر وارتفاع موج البحر من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر وأعلى مد 10:46 صباحا وادنى جزر 5:22 صباحا والشروق: 4:46 صباحا والغروب: 6:33 مساء





و.ش



بنا 0444 جمت 20/06/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/06/20 - 53 : 07 AM