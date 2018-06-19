جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس جمهورية اذربيجان المنامة في 19 يونيو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية اذربيجان وذلك ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية ، اعرب فخامته فيها عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الصادقة النبيلة، متمنيا لجلالته وافر الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والرقي.





ح ب/م خ/ع ذ



بنا 1901 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/19 - 16 : 10 PM