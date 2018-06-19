عودة طائرة للخطوط الجوية الكويتية الى مطار الكويت من وجهتها بعد اصابتها بخلل فني الكويت في 19 يونيو / بنا / أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء تعرض رحلتها رقم 743 المتجهة الى الدمام بعد مغادرتها لخلل فني ما استدعى قائد الطائرة

للعودة مجددا إلى مطار الكويت الدولي وهبوطها بسلام.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن بيان لشركة الخطوط الجوية الكويتية "بعد تطبيقات لإجراءات السلامة الجوية وهبوط الطائرة بسلام تم استقبال الركاب وتوفير الضيافة اللازمة مع تجهيز طائرة أخرى للقيام بالرحلة".





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بنا 1900 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/19 - 15 : 10 PM