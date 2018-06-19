الجيش اليمني يسيطر على خط إمداد مليشيا الحوثي على الطريق الرابط بين الحديدة و صنعاء الحديدة في 19 يونيو/ بنا / سيطر الجيش اليمني اليوم على خط إمداد مليشيا الحوثي الانقلابية على الطريق الرابط بين محافظتي الحديدة و صنعاء عقب ساعات من تحرير مطار الحديدة ومناطق واسعة جنوبي المدينة.



وقال مصدر عسكري في تصريح لموقع ( سبتمبر نت) الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن قوات من اللواء الثاني عمالقة نفذت عملية التفاف على تجمعات المليشيا شرقي مطار الحديدة تمكنت خلالها من السيطرة على أجزاء واسعة من الخط العام "كيلو 16" الذي من شأنه عدم السماح بوصول تعزيزات لها من صنعاء.



وأكد المصدر أن قوات الجيش اليمني استطاعت اجتياز مصنع يماني وكيلو (7) ولا يفصلها عن مفرق كيلو (16) المؤدي إلى محافظتي تعز وصنعاء قرابة 4 كيلومترات.



وتكمن أهمية مفرق "كيلو 16" المؤدي إلى منطقة "مناخه" في محافظة صنعاء ومديريتي بيت الفقيه وزبيد، وبالسيطرة على خط الحديدة- صنعاء بشكل كلي من شأنه منع وصول أي تعزيزات قادمة للمليشيا.



كما لقي 15 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرين بنيران قوات الجيش، إثر محاولة تسلل فاشلة قامت بها مجاميع من المليشيا في مديرية الدريهمي.



وبالتزامن مع ذلك استكملت قوات الجيش تحرير منطقة المنظر جنوبي محافظة الحديدة عقب معارك ضارية تكبدت خلالها المليشيا خسائر بشرية كبيرة، بالإضافة إلى تدمير عدد من آلياتها.







س.ي/ع ذ



بنا 1727 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/19 - 35 : 08 PM