الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين : حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق المنامة في 19 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الاربعاء سيكون بمشيئة الله حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق.



الرياح : شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة احيانا.

وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 اقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 41 درجة مئوية .. والصغرى : 29 درجة مئوية.





م خ/ع ذ



بنا 1726 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/19 - 34 : 08 PM