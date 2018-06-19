الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين : حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق

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2018/06/19 - 34 : 08 PM
المنامة في 19 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الاربعاء سيكون بمشيئة الله حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق.
الرياح : شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة احيانا.
وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة.
ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 اقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة : العظمى 41 درجة مئوية .. والصغرى : 29 درجة مئوية.
م خ/ع ذ
بنا 1726 جمت 19/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/19 - 34 : 08 PM