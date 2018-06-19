قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخاً بالستيا حوثيا باتجاه خميس مشيط الرياض في 19 يونيو / بنا / قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من (مدينة صعدة) اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية .



وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (خميس مشيط) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار.



وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.





س.ي/ع ذ



بنا 1725 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/19 - 34 : 08 PM