سمو ولي العهد يتلقى برقية تعزية من ملكة المملكة المتحدة المنامة في 19 يونيو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.



أعربت فيها صاحبة الجلالة عن أحر تعازيها وصادق مواساتها لسمو ولي العهد ولأسرة الفقيدة، متمنية جلالتها لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة دوام الصحة والعافية ولشعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار.





ح ب/ع ذ



بنا 1728 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/19 - 33 : 08 PM