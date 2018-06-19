وصول 4 شاحنات سعودية الى عدن تحمل مساعدات لمحافظة الحديدة عدن في 19 يونيو/ بنا / وصلت اليوم 4 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى عدن في طريقها لمحافظة الحديدة تحمل على متنها 70 خيمة و 10 آلاف كرتون من التمر تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في المحافظة.



وكانت قد عبرت الحدود السعودية اليمنية أمس 18 شاحنة تحمل على متنها 361 طنا و462 كيلو غراما من المواد الغذائية تستهدف محافظة الحديدة.



وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز لليمنيين إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده للوقوف مع اليمنيين في أزمتهم.



س.ي/ع ذ



بنا 1638 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/06/19 - 16 : 08 PM