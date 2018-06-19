الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يندد بانتهاكات وقف إطلاق النار في أفغانستان جدة في 19 يونيو/ بنا / أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تأييده الكامل للنداء الذي وجهه مجلس الأمن الدولي للأطراف في أفغانستان، مرحبا في الوقت ذاته بالمبادرة الأحادية الجانب للرئيس الأفغاني بتمديد وقف إطلاق النار.



وذكرت وكالة الانباء السعودية ان العثيمين ندد بانتهاكات وقف إطلاق النار في أفغانستان، التي وقعت خلال عطلة عيد الفطر والهجوم المزدوج الذي وقع في ولاية نينغارهار، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 50 قتيلا.



وجدد العثيمين نداء المنظمة لجميع الأطراف الأفغانية والمجتمع الدولي بمضاعفة الجهود من أجل ضمان استدامة وقف إطلاق النار بما يفضي إلى السير قدما في مسار السلام.





م خ/ع ع



بنا 1602 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/19 - 34 : 07 PM