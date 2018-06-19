مقتل ثلاثة اشخاص في إطلاق نار على مقهى بمدينة مالمو جنوب السويد ستوكهولم في 19 يونيو / بنا / لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم في اطلاق نار على مقهى للإنترنت في مدينة مالمو، جنوب السويد . بحسب البي بي سي .



وافيد عن اصابة عدد آخر من رواد المقهى عندما فتح مهاجم واحد على الأقل النار .



وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا نحو 15 طلقة أطلقت بواسطة سلاح آلي.



وقالت الشرطة إنه لا يوجد مؤشر على أن الحادث إرهابي. وتشير تقارير إلى أن الشرطة تبحث عن سيارة داكنة اللون.



ويُعتقد أن المسلح فتح النار من سيارة أو أقلته سيارة من المكان إثر تنفيذه الهجوم.



وذكرت وسائل الإعلام السويدية أن واحدا على الأقل من الضحايا كان معروفا للشرطة.



وقالت التقارير إن أعمار الرجال الثلاثة الذين لقوا حتفهم هي 18 و20 و29 عاما.



وبينما ارتفع معدل العنف في مدينة مالمو خلال السنوات الأخيرة، انخفض عدد الهجمات القاتلة إلى النصف تقريبا العام الماضي، من 30 إلى 17.







ع ذ



بنا 1527 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/06/19 - 56 : 06 PM