العاهل الاردني يبحث مع مسؤول امريكي آخر التطورات الراهنة الاقليمية والدولية عمان في 19 يونيو/ بنا / التقى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والوفد المرافق له الذي يزور الاردن حاليا.



وذكرت وكالة الانباء الاردنية انه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وآليات التعاون بينهما في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الراهنة إقليميا ودوليا.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية أكد العاهل الاردني ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد العاهل الاردني على ضرورة كسر الجمود في عملية السلام، وبما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أهمية دور الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

وأكد أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.







م خ/ع ذ



بنا 1437 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/19 - 44 : 05 PM