الأشغال: البدء في صيانة 25 مدرسة حكومية استعداداً للعام الدراسي الجديد المنامة في 19 يونيو/ بنا / بدأت وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ 25 مدرسة حكومية، وذلك وفق الخطة المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم استقبالا للعام الجديد 2018 -2019 وبتكلفة اجمالية تقدر حوالي بـ 1,8 مليون ديناراً بحرينياً (مليون وثمانمائة ألف دينار بحريني).



وقالت مدير إدارة صيانة المباني بالوزارة المهندسة هدى ميرزا عباس إن الوزارة تعمل سنوياً وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على صيانة عدد من المدارس حسب الأولوية وحاجة تلك المدارس للصيانة ضمن خطة سنوية بهدف الحفاظ على سلامة هيكل المباني وتحسين البيئة الداخـلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية والاقتصادية بما يدعم الاحتياجات التعليمية مع الحفاظ على المرافق ومحتوياتها وسلامة مستخدميّ المباني، مشيرةً الى أهمية المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم كصرح تربوي حضاري لمملكة البحرين وتماشياً مع اهتمام الحكومة الموقرة بصيانة المباني المدرسية بغية الحفاظ على مستوى عال من الخدمات.



واشارت المهندسة هدى ميرزا الى أن أعمال الصيانة الشاملة لتلك المدارس تشتمل على الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية الى جانب أعمال الصباغة الداخلية والخارجية وإعادة تأهيل دورات المياه وإصلاح الأبواب والنوافذ وإصلاح واستبدال تسليكات الكهرباء وإمدادات الماء والأدوات الصحية التالفة.



كما سيتم استبدال مصابيح الإنارة القديمة في بعض المدارس بمصابيح موفرة للطاقة وتركيب نوافذ المنيوم عازلة للحرارة من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد والثروات الطبيعية في المملكة.

واكدت المهندسة هدى ميرزا على حرص الوزارة للانتهاء من أعمال الصيانة لتلك المدارس على أكمل وجه في منتصف شهر اغسطس القادم وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة.







ح ب/ع ذ



بنا 1355 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/19 - 07 : 05 PM